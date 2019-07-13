"مرسيدس" الأسرع على حلبة سيلفرستون (فيديو)

هيمن فريق "مرسيدس" على التجارب التأهيلية لجائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، التي أقيمت اليوم السبت، على مضمار سيلفرستون.

ومن المفترض أن ينطلق السائق الفنلندي فالتيري بوتاس من المركز الأول، بعد أن سجل أسرع زمن للدورة خلال التجارب، قاطعا مسافة (5.891 كلم) بزمن قدره (1:25.093) دقيقة، متفوقا على البريطاني لويس هاميلتون، زميله في مرسيدس، صاحب المركز الثاني.

بينما سينطلق البولندي الشاب، شارل لوكلير، سائق "فيراري"، من المركز الثالث، بعد أن سجل زمنا قدره (1:25.172) دقيقة، ويليه زميله في الفريق الألماني سيباستيان فيتل، الفائز في سيلفرستون العام الماضي، بالمركز الرابع.

ويحتل فالتيري بوتاس مركز الوصافة في الترتيب العام لبطولة العالم لسيارات الفورمولا 1، برصيد 166 نقطة، متأخرا بفارق 31 نقطة عن زميله هاميلتون المتصدر.

ويشغل الهولندي ماكس فيرستابن سائق (ريد بول)، المركز الثالث برصيد 126 نقطة، ويليه سيباستيان فيتل، في المركز الرابع، برصيد 123 نقطة، ومن ثم شارل لوكلير، بالمركز الخامس برصيد 105 نقاط.

المصدر: "sportbox.ru"