رد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، بقوة على صحفية نيجيرية حاولت إحراجه، بسؤاله عن رأيه حول تصرف "مشين" صدر من أحد لاعبي "محاربو الصحراء" في المباراة الماضية أمام كوت ديفوار.

وفي مؤتمر صحفي عقده بلماضي اليوم، عشية مواجهة الجزائر ونيجيريا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر، سألت إحدى الصحفيات النيجيريات المدرب الجزائري قائلة: "في المباراة الأخيرة أمام كوت ديفوار، شاهدنا سلوكا مشينا من قبل أحد لاعبيكم، رامي بن سبعيني، حيث مسك يد ويلفريد زاها (مهاجم كوت ديفوار)، ووجهها نحو وجهه قبل أن يسقط على الأرض (في الوقت الذي كان يتنافس فيه الثنائي على الكرة)، محاولا إيهام الحكم بأنه تعرض للضرب من قبل زاها الذي كانت لديه بطاقة صفراء".

وتابعت: "هل تعتقد أن مثل هذا التصرف مقبول في هذا الدور من البطولة، وهل تحدث مع اللاعب حول ذلك"؟

وجاء رد بلماضي صارما وقويا كالعادة، حيث قال: "أعتقد أن هذا السؤال ليس في محله تماما، وأنت تريدين أن تفرضي علينا الضغط فقط، إنها ليست الطريقة الجيدة، حاولي أن تفوزي بطريقة أخرى، لكن ليس بهذه الطريقة.. هناك حكام وهناك تقنية الفيديو (الفار)".

واختتم بلماضي جوابه بالقول "ليس من عملك الحديث عن مثل هذه الأشياء".

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة نظيره النيجيري غدا الأحد، لتحديد المتأهل منهما لنهائي كأس أمم إفريقيا.

المصدر: يوتيوب