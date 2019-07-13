خصصت السلطات الجزائرية 10 طائرات لنقل المشجعين إلى مصر، مستضيفة بطولة كأس أمم إفريقيا، لمتابعة مباراة "محاربو الصحراء" في الدور نصف النهائي أمام نيجيريا غدا.

وذكرت جريدة النهار الجزائرية، أن التلفزيون الرسمي نقل في نشرته المسائية، أمس الجمعة، قرار رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، بتخصيص هذه الطائرات لنقل المشجعين اليوم السبت إلى مصر، في رحلات ستنطلق من الجزائر العاصمة، وهران (غرب)، وقسنطينة (شرق)، وورقلة (جنوب).

وبلغ المنتخب الجزائري، الباحث عن لقبه الثاني في البطولة القارية بعد الأول على أرضه في العام 1990، المربع الذهبي عقب فوزه الخميس الماضي على كوت ديفوار، بركلات الترجيح 4-3، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبات "محاربو الصحراء"، أبرز المرشحين للظفر بلقب النسخة الـ32 من البطولة الإفريقية، بعد الأداء الكبير الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة، وأيضا لخروج مجموعة من المنتخبات التي كانت تعتبر على الورق مرشحة فوق العادة لنيل اللقب، على غرار المغرب، ومصر، وكوت ديفوار، وغانا.

وسيواجه في المباراة النهائية، الفائز من لقاء الجزائر ونيجيريا، المتأهل من مباراة نصف النهائي الثانية، التي ستجمع بين المنتخبين التونسي والسنغالي غدا أيضا.

المصدر: وكالات