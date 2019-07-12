على الحدود المغلقة.. شاهد كيف احتفلت الجماهير المغربية والجزائرية بالفوز

بمجرد نهاية مباراة الجزائر وكوت ديفوار أمس، في ربع نهائي كأس إفريقيا، سارع العشرات من المغاربة والجزائريين إلى منطقة بين الجراف، أقرب نقطة حدودية بين البلدين للاحتفال بفوز "الخضر".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا، لمشجعين مغاربة من جهة، وجزائريين من جهة أخرى، وهم يحتفلون على الحدود المغلقة بين البلدين، بفوز منتخب الجزائر، وتأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

وحملت الجماهير المحتفلة رايات مغربية وجزائرية، وأطلقت العنان للأغاني الرياضية في السيارات، ورددت أناشيد وأهازيج مختلفة.

واستحسن رواد مواقع التواصل الاجتماعي من البلدين هذه المبادرة، واعتبروها تكريسا للعبارة الشهيرة "الرياضة عادة ما تصلح ما تفسده السياسة".

تجدر الإشارة إلى أن الحدود بين البلدين الجارين مغلقة منذ العام 1994.

المصدر: وكالات