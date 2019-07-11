فاز التونسي الفرجاني ساسي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام مدغشقر (3-0)، التي جمعتهما، اليوم الخميس، على استاد السلام بمحافظة القاهرة، في دور الثمانية لكأس أمم إفريقيا.

وعبر الفرجاني ساسي، الذي أحرز الهدف الأول لـ "نسور قرطاج" عن سعادته بفوز منتخب تونس وتأهله إلى الدور قبل النهائي للنسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.

وأضاف اللاعب قائلا: "أهدي هذا الانتصار المستحق إلى الشعب التونسي. حققنا الفوز عن جدارة رغم أننا لم نتمتع بالوقت الكافي للراحة".

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المصدر: "facebook/FTF.OFFICIELLE"