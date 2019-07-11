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رسميا.. برشلونة يتعاقد مع جوهرة منتخب إنجلترا

الرياضة

رسميا.. برشلونة يتعاقد مع جوهرة منتخب إنجلترا
Globallookpress
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أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع المهاجم الإنجليزي الصاعد، لويس باري، قادما من وست بروميتش ألبيون، فريق دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وأشار الفريق الكتالوني إلى أن اللاعب الواعد لويس باري، البالغ من العمر 16 عاما، ولد في مدينة برمنغهام الإنجليزية، ويحمل الجنسيتين الإنجليزية والإيرلندية، ودخل نادي وست بروميتش منذ أن كان يبلغ السادسة من عمره.

وقال النادي الإسباني إن باري يعتبر أحد أفضل اللاعبين الشباب، ويلعب في مركز خط الوسط، ويستطيع اللعب كجناح أيمن، وسيلعب مع فريق برشلونة تحت 19 عاما، بعد أن اجتاز الفحص الطبي ووقع على عقد لمدة ثلاث سنوات.

وأحرز لويس باري 7 أهداف في 9 مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 16 عاما.

لمصدر: "twitter/fcbarcelona" 

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