رسميا.. برشلونة يتعاقد مع جوهرة منتخب إنجلترا

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع المهاجم الإنجليزي الصاعد، لويس باري، قادما من وست بروميتش ألبيون، فريق دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وأشار الفريق الكتالوني إلى أن اللاعب الواعد لويس باري، البالغ من العمر 16 عاما، ولد في مدينة برمنغهام الإنجليزية، ويحمل الجنسيتين الإنجليزية والإيرلندية، ودخل نادي وست بروميتش منذ أن كان يبلغ السادسة من عمره.

🔵🔴📝 Louie Barry has joined FC Barcelona. 🇬🇧 The 16-year-old English striker, signed from West Bromwich Albion, will play for the Under-19s A team.



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👍 Welcome to Barça, Louie!#FCBMasia#ForçaBarça🔵🔴 pic.twitter.com/DcrpqFXw3d — FC Barcelona (@FCBarcelona) 11. července 2019

وقال النادي الإسباني إن باري يعتبر أحد أفضل اللاعبين الشباب، ويلعب في مركز خط الوسط، ويستطيع اللعب كجناح أيمن، وسيلعب مع فريق برشلونة تحت 19 عاما، بعد أن اجتاز الفحص الطبي ووقع على عقد لمدة ثلاث سنوات.

وأحرز لويس باري 7 أهداف في 9 مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 16 عاما.

لمصدر: "twitter/fcbarcelona"