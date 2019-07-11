وليامز تضرب موعدا مع هاليب في نهائي "ويمبلدون"
باتت الأمريكية سيرينا وليامز على بعد خطوة واحدة من معادلة الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في البطولات الكبرى، بعد بلوغها نهائي بطولة "ويمبلدون" للتنس.
وتأهلت اللاعبة المخضرمة (37 عاما)، عقب فوزها اليوم في الدور نصف النهائي على التشيكية باربورا ستريكوفا، بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما 6-1 و6-2.
.@serenawilliams moves into her 1️⃣1️⃣th @Wimbledon final 👏👏— WTA (@WTA) 11 июля 2019 г.
She defeats Strycova, 6-1, 6-2 to set championship matchup against Halep--> https://t.co/lmPr3N64xHpic.twitter.com/IiOpe4lBun
وتسعى وليامز إلى لقبها الرابع والعشرين الكبير، لمعادلة رقم الأسترالية مارغريت كورت، الحائزة 24 لقبا في البطولات الكبرى.
And then there were 2️⃣— WTA (@WTA) 11 июля 2019 г.
Who will take the @Wimbledon 🏆?
وستلتقي وليامز، الرومانية سيمونا هاليب في المباراة النهائية الأحد المقبل.
وتتفوق النجمة الأمريكية الفائزة ببطولة "ويمبلدون" سبع مرات، على هاليب 9-1 في مجموع اللقاءات بينهما.
المصدر: وكالات