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وليامز تضرب موعدا مع هاليب في نهائي "ويمبلدون"

الرياضة

وليامز تضرب موعدا مع هاليب في نهائي
AFP Adam DAVY / POOL
وليامز تضرب موعدا مع هاليب في نهائي "ويمبلدون"
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باتت الأمريكية سيرينا وليامز على بعد خطوة واحدة من معادلة الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في البطولات الكبرى، بعد بلوغها نهائي بطولة "ويمبلدون" للتنس.

وتأهلت اللاعبة المخضرمة (37 عاما)، عقب فوزها اليوم في الدور نصف النهائي على التشيكية باربورا ستريكوفا، بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما 6-1 و6-2.

وتسعى وليامز إلى لقبها الرابع والعشرين الكبير، لمعادلة رقم الأسترالية مارغريت كورت، الحائزة 24 لقبا في البطولات الكبرى.

وستلتقي وليامز، الرومانية سيمونا هاليب في المباراة النهائية الأحد المقبل.

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وتتفوق النجمة الأمريكية الفائزة ببطولة "ويمبلدون" سبع مرات، على هاليب 9-1 في مجموع اللقاءات بينهما.

المصدر: وكالات

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