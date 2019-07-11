هاليب تدخل تاريخ بطولة "ويمبلدون"

باتت سيمونا هاليب أول لاعبة رومانية تبلغ المباراة النهائية لبطولة "ويمبلدون" الإنجليزية للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بفوزها اليوم على الأوكرانية يلينا سفيتولينا 6-1 و6-3.

وستخوض هاليب (27 عاما)، خامس نهائي كبير لها، علما بأنها توجت بطلة لـ "رولان غاروس" الفرنسية عام 2018.

.@Simona_Halep seals the first spot in the @Wimbledon 🏆 match!



She downs Svitolina, 6-1, 6-3 to reach her first final at the All England Club--> https://t.co/ptu8E2z6Bypic.twitter.com/uqzeHcH0Vv — WTA (@WTA) 11 июля 2019 г.

وقالت هاليب: "إنه شعور مدهش، لكنني أشعر بالإثارة والتوتر أيضا. إنها إحدى أفضل لحظات حياتي".

وأضافت أن "المباراة لم تكن سهلة، كانت الأشواط طويلة. كافحت كثيرا للفوز بهذه المباراة وكنت قوية ذهنيا وبدنيا واعتمدت تكتيكا صائبا".

وكانت هاليب خسرت المرة الأولى التي بلغت فيها نصف نهائي "ويمبلدون"، وحدث ذلك أمام الكندية أوجيني بوشار عام 2014، لكنها أكدت أنها الآن أصبحت لاعبة مختلفة بقولها: "لدي خبرة أكبر الآن ولا أستسلم أبدا. أحاول أن أظهر النسخة الأفضل مني والكفاح حتى النهاية".

SIMONA HALEP IS INTO HER FIRST WIMBLEDON FINAL!



She's beaten Elina Svitolina 6-1 6-3 and will face either Serena Williams or Barbora Strycova on Saturday.



👉 https://t.co/LqjKiAWudy#wimbledon#bbctennispic.twitter.com/lR9u2BXlKT — BBC Sport (@BBCSport) 11 июля 2019 г.

وتلتقي هاليب المصنفة سابعة في البطولة، في النهائي يوم الأحد، الفائزة من مباراة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز والتشيكية باربورا ستريكوفا.

المصدر: "أ ف ب"