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هاليب تدخل تاريخ بطولة "ويمبلدون"

الرياضة

هاليب تدخل تاريخ بطولة
AFP WILL OLIVER / POOL
هاليب تدخل تاريخ بطولة "ويمبلدون"
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باتت سيمونا هاليب أول لاعبة رومانية تبلغ المباراة النهائية لبطولة "ويمبلدون" الإنجليزية للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بفوزها اليوم على الأوكرانية يلينا سفيتولينا 6-1 و6-3.

وستخوض هاليب (27 عاما)، خامس نهائي كبير لها، علما بأنها توجت بطلة لـ "رولان غاروس" الفرنسية عام 2018.

وقالت هاليب: "إنه شعور مدهش، لكنني أشعر بالإثارة والتوتر أيضا. إنها إحدى أفضل لحظات حياتي".

وأضافت أن "المباراة لم تكن سهلة، كانت الأشواط طويلة. كافحت كثيرا للفوز بهذه المباراة وكنت قوية ذهنيا وبدنيا واعتمدت تكتيكا صائبا".

وكانت هاليب خسرت المرة الأولى التي بلغت فيها نصف نهائي "ويمبلدون"، وحدث ذلك أمام الكندية أوجيني بوشار عام 2014، لكنها أكدت أنها الآن أصبحت لاعبة مختلفة بقولها: "لدي خبرة أكبر الآن ولا أستسلم أبدا. أحاول أن أظهر النسخة الأفضل مني والكفاح حتى النهاية".

وتلتقي هاليب المصنفة سابعة في البطولة، في النهائي يوم الأحد، الفائزة من مباراة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز والتشيكية باربورا ستريكوفا.

المصدر: "أ ف ب"

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