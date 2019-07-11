الهجوم على صديق ماكغريغور في ملهى ليلي (فيديو)

تعرض مقاتل رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، ومدرب المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور، الأمريكي ديلون دينيس، لهجوم في ملهى ليلي، بمدينة نيويورك.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فقد كان دنيس واقفا عند البار عندما اقترب منه شخص مجهول واعتدى عليه بالضرب، وسقط المقاتل الأمريكي على إثرها، ولكنه نهض سريعا واستمر الشجار، كما يظهر في مقطع فيديو نشره شاهد عيان، عبر موقع "تويتر".

يذكر أن أن ديلون دينيس كان ضمن فريق كونور ماكغريغور، أثناء نزاله أمام بطل العالم الروسي حبيب نورمحمدوف، في مطلع شهر أكتوبر 2018.

وحينها قفز حبيب من فوق القفص لمهاجمة المقاتل الأمريكي بالذات، في تلك المشاجرة الشهيرة، والتي أدت بدورها إلى استبعاد المقاتل الروسي لمدة 9 أشهر عن حلبات القتال.

المصدر: وكالات