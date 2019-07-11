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ميسي ينال "كرة ذهبية" من صنع أطفال موزمبيق

الرياضة

ميسي ينال
AFP
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قررت مؤسسة "المدارس التعليمية التابعة لبابا الفاتيكان"، إهداء "الكرة الذهبية التعليمية" للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هداف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم.

وستمنح المؤسسة المذكورة ميسي كرة مصنوعة من الأقمشة البالية قام بصناعتها أطفال من مدينة كوكومو في موزمبيق.

ومؤسسة "المدارس" هي شبكة عالمية مكونة من معاهد تعليمية جرى إنشاؤها من خلال برنامج تم تدشينه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، قبل أن تنتشر في 190 دولة.

وتهدف هذه المؤسسة إلى ضمان اندماج الطلاب حول العالم في العملية التعليمية من خلال تدشين مبادرات في مجالات التكنولوجيا والرياضة والفن.

وكانت مؤسسة "مدارس" قد فتحت باب التصويت حول هوية اللاعب الذي يستحق جائزة "الكرة الذهبية" الخاصة بها مطلع الشهر الجاري.

وشاركت في هذا التصويت، المعاهد التعليمية التابعة لمؤسسة "مدارس" في أمريكا الجنوبية، حيث فاز ميسي بنحو 34.38 بالمئة من الأصوات.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي توج 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم.

المصدر: وكالات

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