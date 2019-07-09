قدم لاعب المنتخب مصر لكرة القدم، عمرو وردة، اعتذاره لجماهير منتخب "الفراعنة" عن الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية 2019، والخروج المبكر من البطولة.

وكتب وردة، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أعتذر بشدة لجميع المصريين عن إخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن، لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الأسى الذي تشعرون به. أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم، أتحمل وأقدر مدى حزنكم الشديد، وأعد ببذل قصارى جهدي لإسعادكم مرة أخرى وسنعود أقوى وأذكى وأشجع مما سبق لإسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمة مصر".

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وكان منتخب مصر قد ودع البطولة، التي تقام على أراضيه، من دور الـ 16، على يد نظيره منتخب جنوب إفريقيا، إثر خسارته أمامه بهدف وحيد.

المصدر: وكالات