أول تعليق لوردة بعد خروج منتخب "الفراعنة"
قدم لاعب المنتخب مصر لكرة القدم، عمرو وردة، اعتذاره لجماهير منتخب "الفراعنة" عن الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية 2019، والخروج المبكر من البطولة.
وكتب وردة، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أعتذر بشدة لجميع المصريين عن إخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن، لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الأسى الذي تشعرون به. أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم، أتحمل وأقدر مدى حزنكم الشديد، وأعد ببذل قصارى جهدي لإسعادكم مرة أخرى وسنعود أقوى وأذكى وأشجع مما سبق لإسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمة مصر".
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أعتذر بشدة لجميع المصريين عن اخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الحزن والأسى الذي تشعرون به. أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم أتحمل و أقدر مدى حزنكم الشديد وأعد ببذل قصارى جهدي لاسعادكم مره اخري وسنعود أقوي واذكي و اشجع مما سبق لاسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمه مصر 🇪🇬
وكان منتخب مصر قد ودع البطولة، التي تقام على أراضيه، من دور الـ 16، على يد نظيره منتخب جنوب إفريقيا، إثر خسارته أمامه بهدف وحيد.
المصدر: وكالات