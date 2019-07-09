أحمد حجازي "يغرد" بعد خروج منتخب مصر

اعتذر مدافع المنتخب المصري لكرة القدم، أحمد حجازي، الجماهير منتخب بلاده بعد خروجه من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة حاليا في مصر.

وقال أحمد حجازي في "تغريدة" عبر موقع "تويتر" بأنه يعتذر لكل الناس ويشكرهم على المساندة.

بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكوا و حلمنا في ارضنا و وسط جماهيرنا و اهلنا



بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات او من البيت او بالدعاء او بالنقد و ان شاء الله المنتخب يرجع اقوي#حقكوا_عليناpic.twitter.com/YMGNCinFxs — Ahmed hegazi (@Hegazi) 8 июля 2019 г.

وخرج منتخب "الفراعنة" من النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا (0-1)، يوم السبت الماضي، في دور السادس عشر.

المصدر: وكالات