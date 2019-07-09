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أحمد حجازي "يغرد" بعد خروج منتخب مصر

الرياضة

أحمد حجازي
Globallookpress
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اعتذر مدافع المنتخب المصري لكرة القدم، أحمد حجازي، الجماهير منتخب بلاده بعد خروجه من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة حاليا في مصر.

وقال أحمد حجازي في "تغريدة" عبر موقع "تويتر" بأنه يعتذر لكل الناس ويشكرهم على المساندة.

وخرج منتخب "الفراعنة" من النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا (0-1)، يوم السبت الماضي، في دور السادس عشر.

المصدر: وكالات 

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