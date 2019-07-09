سيرينا وليامز تبلغ نصف نهائي ويمبلدون للمرة 12

بلغت الأمريكية سيرينا وليامز، الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة 12 في مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد فوزها على مواطنتها أليسون ريسك، الثلاثاء.

واحتاجت سيرينا البالغة 37 عاما إلى 121 دقيقة لحسم المواجهة الأولى بينها وبين مواطنتها ريسك التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل أمس الاثنين بإقصائها الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا من الدور ثمن النهائي بواقع 6-4 و4-6 و6-3.

Serena comes through an almighty test…



Winning a hard-fought quarter-final against compatriot Alison Riske, @serenawilliams reaches her 12th #Wimbledon singles semi-final pic.twitter.com/UYHmxO0nuP — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2019

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وهو الفوز الـ97 لسيرينا في ويمبلدون التي توجت بلقبها سبع مرات وباتت على بعد فوزين من لقبها الكبير الـ24 ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا).

وتلتقي سيرينا في دور الأربعة مع البريطانية جوهانا كونتا أو التشيكية باربورا ستريكوف.

المصدر: "أ ف ب"