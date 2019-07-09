زلاتان: أنا السلطان وهذه تشكيلتي المفضلة!

أثار مهاجم فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي لكرة القدم، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الجدل كعادته باختياره تشكيلة مثالية عبر كل العصور، تضم 11 سلطانا.

واختار السلطان إبرا "النرجسي" نفسه فقط في التشكيلة المثالية لكل العصور، وعلاوة على ذلك علق "إبرا" على التشكيلة "بتغريدة" قال فيها: "فريقي المفضل في كل العصور. احتاج فقط لاختيار مدرب. وربما سيكون زلاتان".

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 8 июля 2019 г.

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عاما، قد صال وجال في الملاعب الأوروبية، ولعب مع أندية: مالمو السويدي، أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس الإيطالي، إنتر وميلان الإيطاليين، برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يرحل إلى ما وراء المحيطات وينضم إلى صفوف فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، الذي سجل له في موسم 2019، 13 هدفا في 15 مباراة.

المصدر: وكالات