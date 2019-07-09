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ليوناردو: دي ليخت لن ينضم لسان جيرمان

الرياضة

ليوناردو: دي ليخت لن ينضم لسان جيرمان
AFP EMMANUEL DUNAND
ليوناردو: دي ليخت لن ينضم لسان جيرمان
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أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام لن ينضم للفريق الباريسي هذا الصيف.

وقال ليوناردو لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "دي ليخت لن ينضم إلى سان جيرمان".

واعترف ليوناردو باهتمام سان جيرمان بالتعاقد مع المدافع الدولي الهولندي في وقت سابق، وقال "هذا الاحتمال (ضم دي ليخت) كان واردا، إنه لاعب من المستوى العالي، لكن الآن ليس الوقت المناسب للقيام باستثمارات كبيرة. نحتاج إلى بعض الهدوء، لا نملك 200 مليون يورو".

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وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن أياكس يطالب بـ75 مليون يورو للتخلي عن دي ليخت.

وبات الآن نادي يوفنتوس الإيطالي، أبرز المرشحين للظفر بخدمات صاحب الـ19 عاما.

المصدر: "لو باريزيان"

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