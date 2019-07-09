فتح البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي الجديد القديم لبطل فرنسا باريس سان جيرمان، الباب أمام مواطنه نيمار للرحيل عن النادي الباريسي، وذلك ردا على عدم التحاق الأخير بتمارين الفريق.

ويأتي موقف ليوناردو الذي استعاد منصبه في سان جيرمان بعد رحيله عن ميلان الإيطالي، بعد ساعات من بيان صادر عن بطل فرنسا استنكر فيه عدم التحاق نيمار بالتمارين الأولى لفريقه استعدادا للموسم المقبل.

ورد والد نيمار على بيان سان جيرمان بالتأكيد على أن النادي كان على علم بأن نجله سيغيب بسبب ارتباطات سابقة، وأنه سيلتحق بالفريق الأسبوع المقبل.

Leonardo confirms that PSG are open to offers for Neymar 😯 pic.twitter.com/iwTuBLthU2 — Goal (@goal) 8 июля 2019 г.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، كان ليوناردو حازما بشأن موضوع مواطنه الراغب بالعودة إلى برشلونة بحسب التقارير الصحافية، بالقول "بإمكان نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان (هذا الصيف) إذا كان هناك عرض يناسب الجميع. لكن حتى اليوم، لا نعلم إذا كان هناك أحد يريد شراءه أو بأي سعر".

وفي رده على سؤال بخصوص رغبة برشلونة في استعادة نيمار الذي تركه في صيف 2017 للانضمام إلى سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، أكد ليوناردو "لم نتلق أي عرض"، كاشفا في الوقت ذاته "لكن هذا صحيح، كانت هناك اتصالات سطحية جدا..." مع النادي الكتالوني.

وتابع "قالوا بأنهم يريدون شراءه لكننا لسنا بالبائعين (أي أن سان جيرمان ليس جديا في مسألة بيع اللاعب)"، معتبرا أن "برشلونة ليس بالفعل في وضع المشتري".

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ومنذ وصول نيمار، تعالت أصوات للتنديد بالمكانة الخاصة التي يحظى بها، علما بأن البرازيلي تمرد على قرارات الفريق بعدما كان قد قرر السفر إلى البرازيل قبل نهاية الموسم الماضي دون علم مدربه الألماني توماس توخيل.

ولم تكن إنجازات النادي الباريسي الموسم المنصرم على قدر آماله وتطلعاته، إذ اكتفى بالاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي، ولكنه جرد من لقبه في الكأس المحلية أمام رين، كما خسر لقبه في مسابقة كأس الرابطة، إلى جانب خروجه من دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات