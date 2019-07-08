تعلم كيف تتقبل الخسارة يا ميسي!

علق تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل على سلوك نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي طرد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة "كوبا أمريكا".

وقال تيتي في تصريح لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية العالمية "ذاك الذي أعتبره لاعبا فضائيا، يجب عليه إظهار المزيد من الاحترام. يجب عليه تعلم كيفية تقبل الخسارة واختيار عباراته".

وطرد ميسي في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره التشيلي السبت الماضي (2-1)، لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة "كوبا أمريكا"، بعد اشتباكه مع غاري ميديل، الذي طرد أيضا بسبب تلك الواقعة.

ولم يتقبل "البرغوث" إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، وخرج بتصريحات ناريه عقب المباراة، اتهم فيها اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "CONMEBOL" بالفساد، حيث قال: "الفساد والتحكيم يفسدون كرة القدم".

واعتبر مسؤولون في "CONMEBOL"، تصريحات ميسي مظهرا من مظاهر عدم احترام البطولة واللاعبين.

وفشل ميسي في التتويج بأول لقب له مع منتخب بلده الأرجنتين، بخسارته في نصف نهائي "كوبا أمريكا"، أمام مستضيف البطولة البرازيل (0-2)، التي توجت لاحقا باللقب.

المصدر: لينتا.رو