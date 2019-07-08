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"الفرعون" من روما إلى الدوري الصيني

الرياضة

Reuters ALBERTO LINGRIA
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أعلن نادي روما الإيطالي عن إتمام صفقة انتقال المهاجم ستيفان الشعراوي إلى نادي شنغهاي شينهوا الصيني.

ولم يكشف النادي الصيني عن قيمة الصفقة أو أجر اللاعب، لكن الصحف الإيطالية أشارت إلى أن الشعراوي سيتقاضى أجرا سنويا يتراوح بين 15 و16 مليون يورو، لافتة إلى أن روما سيحصل على مبلغ 20 مليون يورو مقابل التخلي عن مهاجمه.

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وكان اللاعب البالغ 26 عاما والملقب في إيطاليا بـ"الفرعون" نظرا لجذوره المصرية، يرتبط مع روما بعقد ينتهي في يونيو عام 2020 بعد أن انتقل إلى فريق العاصمة الإيطالية عام 2016 قادما من ميلان.

وسجل الشعراوي 11 هدفا الموسم الماضي خلال 28 مباراة خاضها في صفوف روما الذي احتل المركز السادس، وسيخوض الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل.

المصدر: "أ ف ب"

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