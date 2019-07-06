روما يدفع "دي روسي" على اعتزال كرة القدم

قرر دانييلي دي روسي قائد نادي روما الإيطالي السابق اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد أن رفض مجلس إدارة النادي منحه عقدا جديدا.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن اللاعب الفائز بلقب كأس العالم، يبتعد خطوة عن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، من أجل الانضمام للجهاز الفني للمنتخب الإيطالي بقيادة المدرب روبرتو مانشيني خلال الفترة المقبلة.

ورفض اللاعب البالغ 36 عاما، عدة عروض من أندية إيطالية وعالمية هذا الصيف منها: فيورنتينا وميلان، إضافة للانتقال إلى الدوري الأمريكي وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

وأشار الموقع إلى أن السبب الرئيسي في قرار اللاعب بالاعتزال، أنه لا يرغب في الدخول بتجربة جديدة، وأن الأمر لا يستحق أن يكون بعيدا عن روما.

ويعد "دي روسي" أحد أبناء روما، حيث نشأ في أكاديمية النادي، وانضم للفريق الأول عام 2001، وشارك في 616 مباراة بقميص الفريق.

وفاز "دي روسي" مع "ذئاب روما" خلال مسيرته بلقبين لكأس إيطاليا ولقب للسوبر المحلي، كما حمل شارة قيادة الفريق في السنوات الماضية، عقب اعتزال فرانشيسكو توتي.

المصدر: calciomercato.com