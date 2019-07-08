ألفيس يدخل تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه

دخل المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، عقب تتويجه أمس مع منتخب "السيليساو" ببطولة "كوبا أمريكا" على حساب بيرو.

وتغلب المنتخب البرازيلي على ضيفه البيروفي في المباراة النهائية التي استضافها ملعب "ماراكانا" الشهير، بنتيجة 3-1، لينال بذلك لقبه التاسع في البطولة القارية والأول منذ ظفره بلقب 2007 في فنزويلا.

أما بالنسبة للمخضرم ألفيس (36 عاما)، الذي اختير كأفضل لاعب في البطولة، فهذا اللقب هو الأربعون في مسيرته الاحترافية، وبات بذلك أول لاعب في التاريخ يصل إلى هذا الرقم.

ولا يرتبط ألفيس حاليا مع أي فريق، حيث أعلن مع نهاية الموسم الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.

وترجح تقارير إعلامية عدة أن يعود الدولي البرازيلي إلى فريقه السابق نادي برشلونة، الذي دافع عن ألوانه خلال الفترة بين العامين 2008 و2016، وتوج معه بمجموعة من الألقاب المحلية والقارية.

المصدر: matchtv.ru + RT