نجمة المنتخب الأمريكي تنتقد "فيفا" وتتهمه بقلة الاحترام

طالبت ميغان رابينو قائدة المنتخب الأمريكي للسيدات لكرة القدم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" بالمساواة بين السيدات والرجال في المكافآت.

وجاء هذا في تصريحات صحفية أدلت بها رابينوي بعد فوز منتخب بلادها ببطولة كأس العالم أمام هولندا 2-0 الأحد.

وحصل منتخب الولايات المتحدة للسيدات على مبلغ 30 مليون دولار مكافأة على تتويجه ببطولة كأس العالم، بالمقابل نال المنتخب الفرنسي للرجال 400 مليون في مونديال روسيا الصيف الماضي.

وقالت رابينو: "الجميع يتساءل عما سيأتي لاحقا وما الذي نريده من كل ذلك، ما نريده هو أن نتوقف عن الكلام حول المساواة في الرواتب وما إذا كنا نستحق ذلك".

وأضافت: "لا أظن أن كل شيء آخر يساوي ما نقدمه، حان وقت التقدم للخطوة التالية، والقليل من الاعتراف بالأخطاء علنا لن يؤذي أي شخص، لقد تحدثت مع إنفانتينو وقال دعينا ننظم محادثة، حسنا سأحب ذلك".

‘I don’t think that we feel the same level of respect, certainly that FIFA has for the men’: U.S. co-captain Megan Rapinoe slams soccer’s governing body for scheduling two other final matches on the same day as the women’s World Cup final https://t.co/BeWhSXh0Mqpic.twitter.com/RZJzTCoEJE — Reuters Top News (@Reuters) July 7, 2019

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وكانت رابينو التي توجت بالحذاء الذهبي والكرة الذهبية لأفضل لاعبة في كأس العالم، قد انتقدت الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب اختيار موعد المباراة النهائية من مونديال السيدات، الذي تزامن مع نهائي أكبر بطولتين قاريتين، "كوبا أمريكا" بين منتخبي البرازيل وبيرو، و"الكأس الذهبية" بين منتخبي أمريكا والمكسيك.

وقالت: "فكرة فظيعة بأن تضع 3 مباريات نهائية في نفس اليوم، لا أعرف كيف حدث ذلك، فهذا أمر لا يصدق، ولهذا لا نشعر بنفس مستوى الاحترام الذي تحظى به الكرة الرجالية من "الفيفا".

وسجلت رابينو البالغة 34 عاما ولافيل هدفي المنتخب الأمريكي في شباك هولندا لتفوز الولايات المتحدة بكأس العالم للمرة الرابعة.

المصدر: وكالات