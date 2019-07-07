سيدات أمريكا يتوجن بلقب "مونديال 2019"

توج المنتخب الأمريكي بلقب كأس العالم للسيدات "فرنسا 2019" عقب تغلبه على نظيره الهولندي 2-0، اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب " غروباما ستايديوم" في مدينة ليون الفرنسية.

أحرز ثنائية المنتخب الأمريكي، ميغان رابينو في (د.61 من ركلة جزاء) وروز لافيل في (د.69).

W ⭐️ O ⭐️ R ⭐️L ⭐️ D

C H A M P I O N S

#OneNationOneTeampic.twitter.com/6JMJRTJ69b — U.S. Soccer WNT (@USWNT) 7 июля 2019 г.

واللقب هو الرابع في تاريخ المنتخب الأمريكي بعد أعوام 1991 و1999 و2015، لاسيما وأنه خاض النهائي للمرة الثالثة تواليا والخامسة في تاريخه.

المصدر: RT