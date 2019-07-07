سيدات أمريكا يتوجن بلقب "مونديال 2019"
AFP
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توج المنتخب الأمريكي بلقب كأس العالم للسيدات "فرنسا 2019" عقب تغلبه على نظيره الهولندي 2-0، اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب " غروباما ستايديوم" في مدينة ليون الفرنسية.
أحرز ثنائية المنتخب الأمريكي، ميغان رابينو في (د.61 من ركلة جزاء) وروز لافيل في (د.69).
W ⭐️ O ⭐️ R ⭐️L ⭐️ D— U.S. Soccer WNT (@USWNT) 7 июля 2019 г.
C H A M P I O N S
#OneNationOneTeampic.twitter.com/6JMJRTJ69b
واللقب هو الرابع في تاريخ المنتخب الأمريكي بعد أعوام 1991 و1999 و2015، لاسيما وأنه خاض النهائي للمرة الثالثة تواليا والخامسة في تاريخه.
المصدر: RT
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