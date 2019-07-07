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سيدات أمريكا يتوجن بلقب "مونديال 2019"

الرياضة

سيدات أمريكا يتوجن بلقب
AFP
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توج المنتخب الأمريكي بلقب كأس العالم للسيدات "فرنسا 2019" عقب تغلبه على نظيره الهولندي 2-0، اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب " غروباما ستايديوم" في مدينة ليون الفرنسية.

أحرز ثنائية المنتخب الأمريكي، ميغان رابينو في (د.61 من ركلة جزاء) وروز لافيل في (د.69). 

واللقب هو الرابع في تاريخ المنتخب الأمريكي بعد أعوام 1991 و1999 و2015، لاسيما وأنه خاض النهائي للمرة الثالثة تواليا والخامسة في تاريخه. 

المصدر: RT 

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