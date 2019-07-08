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محرز أفضل لاعب في مباراة الجزائر وغينيا

الرياضة

محرز أفضل لاعب في مباراة الجزائر وغينيا
AFP
محرز أفضل لاعب في مباراة الجزائر وغينيا
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نال الدولي الجزائري رياض محرز جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت أمس، منتخب بلاده بنظيره الغيني في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في مصر.

وقدم محرز، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أداء جيدا، وساهم في فوز "محاربو صحراء" على غينيا (3-0)، بتسجيله الهدف الثاني بطريقة رائعة، حيث استلم ببراعة كرة عرضية من زميله إسماعيل بن ناصر، قبل أن يركنها في الزاوية اليسرى لحارس مرمى المنتخب الغيني، الذي ارتمى في الاتجاه المعاكس.

وينتظر المنتخب الجزائري، الباحث عن ثاني ألقابه في البطولة الإفريقية بعد الأول في 1990، في الدور ربع النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع اليوم بين المنتخبين المالي والايفواري.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة أخرى ضمن منافسات الدور ثمن النهائي ستقام اليوم أيضا، حيث ستلعب تونس مع غانا.

المصدر: RT

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