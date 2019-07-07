روسيا تتوّج بذهبية بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية للمرة الأولى في تاريخها (فيديو)
توّج المنتخب الروسي بذهبية بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية بعد تغلبه على نظيره الألماني في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وحسم المنتخب الروسي المباراة النهائية لمصلحته، بمجموعتين لواحدة، بواقع: 21-19 و17-21 و15-11.
Stoyavnovskiy and Krasilnikov are your #Hamburg2019 WORLD CHAMPIONS. 🇷🇺🏆🔥— Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 7, 2019
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وبهذا التتويج حصل المنتخب الروسي، الذي مثله الثنائي أوليغ ستويانوفسكي وفياتشيسلاف كراسيلنيكوف على بطاقة المشاركة في الأولمبياد مباشرة، فيما مثل المنتخب الألماني صاحب الفضية، الثنائي يوليوس تولي وكليمينس فيكلير.
BREAKING: Russia's Viacheslav Krasilnikov and Oleg Stoyanovskiy become the youngest-ever world champions!— Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 7, 2019
More: https://t.co/14osJB4naT#FIVBWorldChamps#Hamburg2019pic.twitter.com/VxJoqbhxYL
وأحرز الميدالية البرونزية للبطولة التي استضافتها مدينة هامبورغ الألمانية، المنتخب النرويجي بفوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على نظيره الأمريكي، بمجموعتين لواحدة: نتائجها: 19-21 و21-15 و15-10.
Lots to celebrate at #FIVBWorldChamps! #Hamburg2019pic.twitter.com/L1QWruTRls— Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 7, 2019
وهذه المرة الأولى التي تتوّج فيها روسيا بلقب بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية، وأفضل نتيجة سابقة كانت إحرازها فضية بطولة العالم للعبة عام 2007.
المصدر: rsport.ria.ru