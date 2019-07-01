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روسيا تتربع على صدارة جدول ميداليات الألعاب الأوروبية الثانية

الرياضة

روسيا تتربع على صدارة جدول ميداليات الألعاب الأوروبية الثانية
Sputnik Алексей Филиппов
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أسدل الستار على النسخة الثانية لدورة الألعاب الأوروبية التي استضافتها العاصمة البيلاروسية مينسك في الفترة بين 21 و30 يونيو، بفوز كاسح وهيمنة تامة للمنتخب الروسي.

وتصدرت روسيا الترتيب العام للبطولة برصيد 109 ميداليات، منها 44 ذهبية، و23 فضية، و42 برونزية، متقدمة بفارق كبير عن الدولة المستضيفة بيلاروس صاحبة المركز الثاني برصيد 24 ميدالية ذهبية، و16 فضية، و29 ميدالية برونزية، وتلتهما أوكرانيا في المركز الثالث برصيد 16 ميدالية ذهبية، و17 فضية، و18 ميدالية برونزية.

وتنافس في هذه الدورة أكثر من 3600 رياضي من 50 دولة أوروبية على 199 طقما من الميداليات في 15 نوعا من الألعاب الرياضية (الريشة الطائرة وكرة السلة 3×3 والملاكمة والمصارعة والجمباز والجودو وسباق الدراجات وتنس الطاولة وألعاب القوى والقفز على الترامبولين والرماية والكاراتيه والألعاب البهلوانية وكرة القدم الشاطئية والسامبو).

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انطلاق دورة الألعاب الأوروبية الثانية في مينسك
انطلاق دورة الألعاب الأوروبية الثانية في مينسك

ونسخة مينسك من الألعاب الأوروبية هي الثانية بعد النسخة الافتتاحية التي أقيمت في العاصمة الأذرية باكو عام 2015، والتي تربعت روسيا على صدارتها أيضا.

المصدر: rsport.ria.ru

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