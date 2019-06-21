انطلاق دورة الألعاب الأوروبية الثانية في مينسك اليوم

تنطلق اليوم الجمعة في العاصمة البيلاروسية دورة الألعاب الأوروبية بنسختها الثانية، والتي تستضيفها مينسك في الفترة بين 21 و30 يونيو الجاري.

وسيتنافس في هذه الدورة أكثر من 3600 رياضي من 50 دولة أوروبية على 199 طقما من الميداليات في 15 نوعا من الألعاب الرياضية (كرة الريشة وكرة السلة 3×3 والملاكمة والمصارعة والجمباز والجودو وسباق الدراجات وتنس الطاولة وألعاب القوى والقفز على الترامبولين والرماية والكاراتيه والألعاب البهلوانية وكرة القدم الشاطئية والسامبو).

В Минске торжественно открылся Дом болельщиков команды России https://t.co/ZvFKvpt04Bpic.twitter.com/gueySrbISb — Спорт-Экспресс (@sportexpress) June 21, 2019

وافتتحت اليوم في مينسك منطقة المشجعين الروس في الألعاب الأولمبية، وحضر حفل الافتتاح رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف ووزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف، بالإضافة للعديد من الرياضيين والمسؤولين.

Two more huge fan zones will warmly welcome guests and participants of the 2nd European games tonight! They are located near Minsk Arena and Chizhovka Arena! See you there! pic.twitter.com/5f3uXPkRlK — The 2nd European Games (@Minsk2019BY) June 21, 2019

كما تم افتتاح منطقتين للمشجعين خلال الألعاب الأوروبية في العاصمة البيلاروسية.

وهذه النسخة من الألعاب الأوروبية هي الثانية بعد النسخة الافتتاحية التي أقيمت في العاصمة الأذرية باكو عام 2015.

وتربعت روسيا على صدارة قائمة الميداليات في دورة باكو بـ164 ميدالية، 79 ذهبية و40 فضية و45 برونزية.

المصدر: "تاس"