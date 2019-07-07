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مورينيو يرفض عرضا خرافيا يجعله المدرب الأعلى أجرا في تاريخ الساحرة المستديرة

الرياضة

مورينيو يرفض عرضا خرافيا يجعله المدرب الأعلى أجرا في تاريخ الساحرة المستديرة
Reuters PHIL NOBLE
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حسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، موقفه من تدريب أحد فرق الدوري الصيني خلال الفترة المقبلة، بعد العرض "الخيالي" الذي تلقاه مؤخرا.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مورينيو رفض عرضا ضخما لتولي تدريب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني، مقابل 100 مليون يورو في 3 مواسم، بالإضافة لبعض الحوافز.

وقدم النادي الصيني عرضا يمنح مورينيو أعلى راتب لأي مدرب في العالم، لكن البرتغالي يبدو أنه لا يريد العمل خارج أوروبا.

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وكانت عدة صحف بريطانية قد تداولت صورة لقاء مورينيو بمالك مجموعة إيفرجراند الصينية، بالعاصمة البريطانية لندن خلال شهر أبريل الماضي، أثناء تفاوضهما بشأن الصفقة.

وفشل مورينيو في الحصول على عرض مناسب له منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في منتصف ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالات

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