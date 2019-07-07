مورينيو يرفض عرضا خرافيا يجعله المدرب الأعلى أجرا في تاريخ الساحرة المستديرة

حسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، موقفه من تدريب أحد فرق الدوري الصيني خلال الفترة المقبلة، بعد العرض "الخيالي" الذي تلقاه مؤخرا.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مورينيو رفض عرضا ضخما لتولي تدريب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني، مقابل 100 مليون يورو في 3 مواسم، بالإضافة لبعض الحوافز.

BREAKING NEWS | Jose Mourinho has turned down an offer of €100M to manage Chinese club Guangzhou Evergrande for 3 seasons... That’s €33.3M per year🤭🤑⚽️ #Mourinhohttps://t.co/JQPJNBOvQepic.twitter.com/6IhXkXNptX — Football Transfers⚽️ (@Transfers) July 7, 2019

وقدم النادي الصيني عرضا يمنح مورينيو أعلى راتب لأي مدرب في العالم، لكن البرتغالي يبدو أنه لا يريد العمل خارج أوروبا.

Spotted talking to the richest man in China! 😱



Is this where Jose Mourinho is headed?#Mourinhohttps://t.co/TuHk0kFUw7 — FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) July 5, 2019

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وكانت عدة صحف بريطانية قد تداولت صورة لقاء مورينيو بمالك مجموعة إيفرجراند الصينية، بالعاصمة البريطانية لندن خلال شهر أبريل الماضي، أثناء تفاوضهما بشأن الصفقة.

وفشل مورينيو في الحصول على عرض مناسب له منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في منتصف ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالات