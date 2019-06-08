مورينيو يودع RT ويتحدث عن لحظته "السيئة" في موسكو .. فما هي؟

أنهى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سلسلة حلقات برنامج "خط التماس" على قناة RT، الذي قدم فيه توقعاته وتحليله لمباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وأقام فريق عمل قناة RT حفل وداع للـ"سبيشل وان"، تقديرا له على حضوره وتجربة العمل معه.

وشكر مورينيو بدوره العاملين والقائمين على البرنامج قائلا: "أسعدني العمل معكم، ولكنني أنوي العودة، شكرا على هذا الوداع الرائع".

وتم تحضير البساط الأحمر لمغادرة المدرب البرتغالي، ما أعاده بالذاكرة للحديث عن اللحظة التي لم يستمتع بها أثناء تواجده في موسكو، وهي السقوط على الجليد، أثناء رميه القرص لبداية مباراة ضمن الدوري القاري لهوكي الجليد، بين فريقي أفانغارد من مدينة أومسك، وسكا من بطرسبورغ التي جرت في ملعب مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو.

وسبق لمورينيو التعاون مع قناة RT خلال مونديال روسيا 2018، إذ شارك بتقديم توقعاته وتحليلاته لنتائج مباريات البطولة.

المصدر: RT