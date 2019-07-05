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شاهد.. دي يونغ يحط الرحال في برشلونة

الرياضة

شاهد.. دي يونغ يحط الرحال في برشلونة
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وصل الهولندي فرينكي دي يونغ إلى مقر نادي برشلونة حيث التقط صورا في متجر النادي بانتظار توقيعه اليوم الجمعة على عقد مع الفريق ثم تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام في ملعب "كامب نو".

واجتاز دي يونغ البالغ 22 عاما، الكشف الطبي، قبل تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير، صباح اليوم، للانضمام إلى صفوف البلوغرانا، بداية من الموسم المقبل.

وسيحصل لاعب الوسط الهولندي، على راحة حتى فترة الظهيرة، قبل أن يوقع على عقود انضمامه إلى "البارسا" لمدة 5 مواسم مساء اليوم.

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وسيخضع اللاعب، لأول جلسة تصوير في "الكامب نو"، ثم سيتم تقديمه للجماهير، ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيعه، الذي يتوقع أن يحضره جوزيب ماريا بارتوميو بعد استقالة جوردي ميستري.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية، أن قيمة صفقة دي يونغ القادم من نادي أياكس أمستردام الهولندي، بلغت 75 مليون يورو، إضافة إلى 11 مليون يورو كمتغيرات.

المصدر: وكالات

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