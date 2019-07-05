رسميا.. أوسبينا يرحل عن أرسنال إلى ميلان

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم عن ضم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا بعقد دائم، بعد أن استعاره من أرسنال خلال الموسم الماضي.

وخاض أوسبينا 70 مباراة مع أرسنال، ومن بينها الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2017 على تشيلسي، عقب انضمامه من نيس الفرنسي في 2014.

ويعد الحارس البالغ 30 عاما، من أكثر لاعبي كولومبيا خوضا للمباريات الدولية برصيد 98 مباراة، بما في ذلك كأس العالم 2014 و2018.

إقرأ المزيد

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت 3.5 مليون يورو أي مايعادل 3.95 مليون دولار.

المصدر: "رويترز"