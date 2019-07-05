 
مباشر

رسميا.. أوسبينا يرحل عن أرسنال إلى ميلان

الرياضة

رسميا.. أوسبينا يرحل عن أرسنال إلى ميلان
Reuters CIRO DE LUCA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2yk

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم عن ضم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا بعقد دائم، بعد أن استعاره من أرسنال خلال الموسم الماضي.

وخاض أوسبينا 70 مباراة مع أرسنال، ومن بينها الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2017 على تشيلسي، عقب انضمامه من نيس الفرنسي في 2014.

ويعد الحارس البالغ 30 عاما، من أكثر لاعبي كولومبيا خوضا للمباريات الدولية برصيد 98 مباراة، بما في ذلك كأس العالم 2014 و2018.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. بوفون يعود إلى يوفنتوس
بالفيديو.. بوفون يعود إلى يوفنتوس

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت 3.5 مليون يورو أي مايعادل 3.95 مليون دولار.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا