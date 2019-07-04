أعلن الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن عودة حارسه الأسطوري جيانلويجي بوفون، مرة أخرى، بعد موسم واحد قضاه مع باريس سان جيرمان.

ووصل بوفون، إلى مقر نادي يوفنتوس الإيطالي، للخضوع للكشف الطبي، اليوم الخميس.

وانضم الحارس البالغ 41 عاما، للنادي الفرنسي في الصيف الماضي، قادما من نادي يوفنتوس الذي لعب معه لسنوات طويلة.

ولعب بوفون مع "بي سي جي" في الموسم الماضي، 25 مباراة في مختلف المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات منها، وقال إنه سيرحل في صفقة انتقال حر مطلع هذا الشهر.

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وكان بوفون قد قضى 17 عاما مع يوفنتوس، كما ظل مع الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية بسبب محاولته التأثير على تعيينات الحكام لإدارة المباريات.

ويحتاج الحارس المخضرم لخوض 8 مباريات في الكالتشيو، ليتخطى الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات في الدوري الإيطالي المسجل باسم باولو مالديني لاعب ميلان الإيطالي السابق.

وسيكون بوفون الحارس الاحتياطي ليوفنتوس، بعد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني لتشيزني، في الموسم الجديد، وفقا لصحف إيطالية.

المصدر: وكالات