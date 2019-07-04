فيدرر إلى ثالث أدوار بطولة ويمبلدون
AFP
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بلغ الأسطورة السويسري روجر فيدرر الدور الثالث من بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه السهل الخميس على البريطاني جاي كلارك المشارك ببطاقة دعوة بثلاث مجموعات نظيفة.
وأنهى فيدرر اللقاء لمصلحته بواقع 6-1 و7-6 (7-3) و6-2، ويبحث السويسري، المتوج 8 مرات في ويمبلدون، عن لقبه الحادي والعشرين في البطولات الأربع الكبرى ليعزز رقمه القياسي.
🇨🇭 @rogerfederer records his 97th #Wimbledon victory.— ATP Tour (@ATP_Tour) 4 июля 2019 г.
🎥: @Wimbledonpic.twitter.com/CY54g6hUr8
ويلتقي فيدرر في الدور المقبل لوكا بوي الفائز على غريغوار بارير 6-1 و7-6 (7-0) و6-4.
المصدر: وكالات
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