ما هو مصير قمصان اللاعبين بعد نهاية المباريات؟

يتساءل كثير من عشاق كرة القدم عن مصير قمصان اللاعبين بعد انتهاء المباريات، فهل يلبسها اللاعب مرة أخرى، أم هي مخصصة للبس مرة واحدة فقط ؟

وتختلف مسألة مصير القمصان من فريق لآخر، وتتعلق بالقدرة المالية للنادي، فالأندية الكبيرة تعتمد على 3 أطقم لكل لاعب بواقع طقم لكل شوط وثالث احتياطي في حال حدوث تمزق.

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ونظرا لقدرة الأندية الكبيرة ماليا وتعاقدها مع كبرى الشركات الرياضية التي توفر لها جميع المستلزمات، فإن لاعبيهما يرتدون قمصانهم مرة واحدة فقط، ثم غالبا ما يتم التبرع بالقمصان لصالح جمعيات خيرية تبيعها في المزادات.

أما الأندية الصغيرة، فتعتمد على غسل ملابس اللاعبين، حيث يضع اللاعبون القمصان المستعملة في صندوق خاص في غرفة تبديل الملابس، ليتم إعادة غسلها ولبسها من جديد.

المصدر: وكالات