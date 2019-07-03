شاهد.. البرازيل تطيح بالأرجنتين وتتأهل لنهائي "كوبا أمريكا 2019"

تأهل المنتخب البرازيلي إلى نهائي "كوبا أمريكا 2019"، بعد فوزه على غريمه الأرجنتيني بهدفين نظيفين، اليوم الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وسجل ثنائية "السيليساو" كل من غابرييل خيسوس وروبيرتو فيرمينو في الدقيقتين 19 و71 على الترتيب.

وسيواجه منتخب السامبا في المباراة النهائية، الأحد المقبل، الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية، التي ستجمع بين تشيلي والبيرو فجر غد الخميس.

O Brasil 🇧🇷 venceu a Argentina 🇦🇷 e é finalista da @CONMEBOL#CopaAmerica! Qual seleção enfrentará na final? 👉 🇨🇱 vs. 🇵🇪 pic.twitter.com/vPupQZ5Mjl — Copa América (@CopaAmerica) July 3, 2019

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وهذه المباراة حملت رقم 33 في تاريخ لقاءات المنتخبين في "كوبا أمريكا"، ورغم خسارتها اليوم، لا تزال الأرجنتين تتفوق بـ15 فوزا مقابل 9 للبرازيل، فيما خيم التعادل على 10 مباريات.

وبشكل عام، التقى الغريمان التقليديان في 106 لقاءات، تفوق المنتخب البرازيلي بـ43 منها، مقابل 38 تفوق فيها المنتخب الأرجنتيني، فيما كان التعادل سيد الموقف في 25 لقاء.

المصدر: RT