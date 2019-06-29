كسر قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، عادته المثيرة للجدل، خلال مباراة جمعت منتخب بلاده ونظيره الفنزويلي أمس، في الدور ثمن النهائي لبطولة "كوبا أمريكا" المقامة في البرازيل.

وقبل بداية المواجهة، التي احتضنها الملعب الشهير "ماركانا"، ظهر ميسي وهو يردد النشيد الوطني لبلده، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف منتخب "التانغو".

#Brasil2019 | Suena el Himno Nacional en el estadio Maracaná y ya comienza a vivirse un nuevo partido de la #CopaAmerica

Mirá el partido EN VIVO en https://t.co/GYiXqRdYsY ¡#SomosArgentina! ¡#VibraElContinente! pic.twitter.com/kyS5ytqEYl — TV Pública Argentina (@TV_Publica) 28 июня 2019 г.

وأسعد ميسي بترديده للنشيد الوطني لبلاده، الجماهير الأرجنتينية، التي طالما تساءلت عن سبب امتناع "البرغوث" عن ذلك.

#Messi sang for the first time the anthem of @Argentina before a game and he did not do it in any place, it was in Maracaná. 😱😍👋 pic.twitter.com/kTPnlN82Wg — Argentina Soccer 11 🇦🇷 (@ArgSoccer11) 29 июня 2019 г.

والمثير أن زوجة ميسي، أنتونيلا روكوزو، تفاجأت بدورها، حيث ظهرت في المدرجات وهي تستفسر على ما يبدو من أحد أقربائها، سبب إقدام زوجها على ترديد كلمات النشيد الوطني.

وصرح ميسي (32 عاما) في عام 2015، بأنه لا يردد النشيد الوطني الأرجنتيني قبل انطلاق المباريات، ولن يردده مستقبلا، دون أن يكشف مبرراته لذلك، حيث يكتفي بالاستماع فقط للنشيد ثم يقوم بالتصفيق عند انتهائه.

وتأهلت الأرجنتين إلى نصف نهائي "كوبا أمريكا"، بفوزها على فنزويلا بهدفين دون رد.

المصدر: sports.ru + وكالات