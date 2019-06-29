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للمرة الأولى.. ميسي يكسر عادته المثيرة للجدل قبل انطلاق المباريات (فيديو)

الرياضة

للمرة الأولى.. ميسي يكسر عادته المثيرة للجدل قبل انطلاق المباريات (فيديو)
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كسر قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، عادته المثيرة للجدل، خلال مباراة جمعت منتخب بلاده ونظيره الفنزويلي أمس، في الدور ثمن النهائي لبطولة "كوبا أمريكا" المقامة في البرازيل.

وقبل بداية المواجهة، التي احتضنها الملعب الشهير "ماركانا"، ظهر ميسي وهو يردد النشيد الوطني لبلده، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف منتخب "التانغو".

وأسعد ميسي بترديده للنشيد الوطني لبلاده، الجماهير الأرجنتينية، التي طالما تساءلت عن سبب امتناع "البرغوث" عن ذلك.

والمثير أن زوجة ميسي، أنتونيلا روكوزو، تفاجأت بدورها، حيث ظهرت في المدرجات وهي تستفسر على ما يبدو من أحد أقربائها، سبب إقدام زوجها على ترديد كلمات النشيد الوطني.

للمرة الأولى.. ميسي يكسر عادته المثيرة للجدل قبل انطلاق المباريات (فيديو)

وصرح ميسي (32 عاما) في عام 2015، بأنه لا يردد النشيد الوطني الأرجنتيني قبل انطلاق المباريات، ولن يردده مستقبلا، دون أن يكشف مبرراته لذلك، حيث يكتفي بالاستماع فقط للنشيد ثم يقوم بالتصفيق عند انتهائه.

وتأهلت الأرجنتين إلى نصف نهائي "كوبا أمريكا"، بفوزها على فنزويلا بهدفين دون رد.

المصدر: sports.ru + وكالات

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