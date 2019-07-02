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رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع سارابيا

الرياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع سارابيا
AFP CRISTINA QUICLER
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع الإسباني بابلو سارابيا، لاعب إشبيلية، الذي قدم مستويات رائعة خلال الموسم المنصرم، بتسجيله 23 هدفا وتقديمه 17 تمريرة حاسمة لزملائه.

وذكر الحساب الرسمي لإشبيلية على "تويتر"، بأن سان جيرمان وافق على دفع 20 مليون يورو مقابل التعاقد مع بابلو سارابيا، مع العلم أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الفريق الأندلسي يقدر بـ18 مليون يورو.

ووافق سان جيرمان على دفع مبلغ أكبر من قيمة الشرط الجزائي، حتى يتم تأجيل دفع قيمة الصفقة كاملة، بدلا من دفع المبلغ نقدا، كما هو معروف ومتداول.

وحاول المدير الرياضي لإشبيلية، مونشي، في نهاية الموسم الماضي إقناع سارابيا بتمديد عقده الذي سينتهي العام الجاري مع الفريق، ولكنه لم يعرض عليه المبلغ الذي عرضه بطل الدوري الفرنسي.

وانضم المهاجم الإسباني لإشبيلية في صيف عام 2016 قادما من خيتافي مقابل أقل من نصف مليون يورو، وخلال الثلاثة مواسم التي قضاها داخل الفريق شارك في 151 مباراة رسمية وسجل خلالها 43 هدفا.

المصدر: وكالات

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