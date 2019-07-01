الكأس الذهبية.. الولايات المتحدة وجامايكا تكملان عقد نصف النهائي

أكمل منتخبا أمريكا حامل اللقب وجامايكا عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس الذهبية، بفوز الأول على كوراساو 1-0، والثاني على بنما بالنتيجة ذاتها، في الدور ربع النهائي.

وفي المباراة الأولى واصلت الولايات المتحدة سعيها للتتويج باللقب السابع لمسابقة الكأس الذهبية المخصصة لمنتخبات منطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، ومعادلة الرقم القياسي للمكسيك، بفوزها الرابع تواليا في النسخة الحالية على حساب كوراساو، مفاجأة الدور الأول.

وتدين الولايات المتحدة بتأهلها إلى لاعب وسط شالكه الألماني، ويستون ماكيني، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 25 إثر تمريرة متقنة من كريستيان بوليسيتش، وإلى حارس مرماها زاك ستيفن الذي تصدى للعديد من المحاولات الخطرة لكوراساو.

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وفي المباراة الثانية، باتت جامايكا على بعد فوز واحد من بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، عندما تغلبت على بنما بهدف وحيد سجله دارين ماتوكس في الدقيقة 75 من ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع ميكايل أمير موريو.

ولحقت الولايات المتحدة وجامايكا بالمكسيك وهايتي اللتين حجزتا بطاقتيهما يوم السبت على حساب كوستاريكا وكندا على الترتيب.

وتلتقي جامايكا في نصف النهائي مع الولايات المتحدة في إعادة لنهائي النسخة الأخيرة قبل عامين عندما فاز المنتخب الأمريكي 2-1، علما بأن جامايكا خسرت نهائي نسخة 2015 أمام المكسيك 1-3.

المصدر: أ ف ب