الكأس الذهبية.. المكسيك وهايتي أول المتأهلين إلى نصف النهائي

بات منتخبا المكسيك وهايتي أول المتأهلين إلى نصف نهائي الكأس الذهبية، بفوز الأول على كوستاريكا (5-4) بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، والثاني على كندا 3-2.

وفي المباراة الأولى، عانت المكسيك لحجز بطاقتها إلى دور الأربعة، وكاد مدربها الأرجنتيني، خيراردو مارتينو، يعيش كابوسا في أول بطولة رسمية له على رأس منتخب "إل تري"، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة، لولا تألق حارس المرمى غييرمو أوتشوا، الذي تصدى لركلة ترجيحية حاسمة لكيشر فولر.

وكانت المكسيك البادئة بالتسجيل عبر المهاجم راؤول خيمينيز، في الدقيقة 44، لكن كوستاريكا حصلت على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني، انبرى لها بنجاح قائدها براين رويس، مدركا التعادل (الدقيقة 52).

ولم ينجح أي من المنتخبين في ترجيح كفته في الدقائق المتبقية، لينتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي

استهلتها المكسيك بإهدار خيمينيز الركلة الأولى، لكن ليال راندال، أهدر الركلة الثالثة لكوستاريكا، فتعادل المنتخبان 2-2 قبل أن تنتهي السلسلة الأولى 4-4.

ومنح قطب الدفاع كارلوس سالسيدو، التقدم للمكسيك بنجاحه في ترجمة الركلة السادسة، قبل أن يتكفل أوتشوا بالتصدي لركلة فولر.

وفي المباراة الثانية، حجزت هايتي بطاقتها إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها، بعدما قلبت الطاولة على كندا محولة تخلفها 2-0 إلى فوز 3-2.

وستلعب هايتي في نصف النهائي مع المكسيك بعد غد الثلاثاء.

المصدر: وكالات