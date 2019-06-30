الكأس الذهبية.. المكسيك وهايتي أول المتأهلين إلى نصف النهائي
بات منتخبا المكسيك وهايتي أول المتأهلين إلى نصف نهائي الكأس الذهبية، بفوز الأول على كوستاريكا (5-4) بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، والثاني على كندا 3-2.
وفي المباراة الأولى، عانت المكسيك لحجز بطاقتها إلى دور الأربعة، وكاد مدربها الأرجنتيني، خيراردو مارتينو، يعيش كابوسا في أول بطولة رسمية له على رأس منتخب "إل تري"، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة، لولا تألق حارس المرمى غييرمو أوتشوا، الذي تصدى لركلة ترجيحية حاسمة لكيشر فولر.
Jiménez, Jiménez, Jiménez y gol! El delantero mexicano no dudó adentro del área y convirtió un gran gol para el Tri ante Costa Rica #MEXvCRC#GoldCup2019#ThisIsOurs#TuCopaOro@miseleccionmxpic.twitter.com/9jd8Mkoirb— Gold Cup 2019 (@GoldCup) 30 июня 2019 г.
¡GOL DE COSTA RICA 🇨🇷! Bryan Ruiz letal desde los doce pasos. El capitán Tico empata de penal el partido ante México.#GoldCup2019#EstoEsNuestro#MEXvCRC#TuCopaOro@fedefutbolcrcpic.twitter.com/PpeABJ4qGS— Gold Cup 2019 (@GoldCup) 30 июня 2019 г.
وكانت المكسيك البادئة بالتسجيل عبر المهاجم راؤول خيمينيز، في الدقيقة 44، لكن كوستاريكا حصلت على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني، انبرى لها بنجاح قائدها براين رويس، مدركا التعادل (الدقيقة 52).
Resumen del Partido presentado por Tequila Camarena— Gold Cup 2019 (@GoldCup) 30 июня 2019 г.
¡Despues de los 90 minutos, prórroga y penales, @miseleccionmx pasa a las semifinales con un resultado de 1(5)-1(4) sobre @fedefutbolcrc!#MEXvCRC#GoldCup2019#ThisIsOurs#EstoEsNuestropic.twitter.com/g5raBBvG9Z
ولم ينجح أي من المنتخبين في ترجيح كفته في الدقائق المتبقية، لينتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي
استهلتها المكسيك بإهدار خيمينيز الركلة الأولى، لكن ليال راندال، أهدر الركلة الثالثة لكوستاريكا، فتعادل المنتخبان 2-2 قبل أن تنتهي السلسلة الأولى 4-4.
ومنح قطب الدفاع كارلوس سالسيدو، التقدم للمكسيك بنجاحه في ترجمة الركلة السادسة، قبل أن يتكفل أوتشوا بالتصدي لركلة فولر.
Highlights of the Game presented by Tequila Camarena@fhfhaiti is the first #GoldCup2019 semifinalist with an outstanding 3-2 win over @CanadaSoccerEN#HAIvCAN#ThisIsOurs#EstoEsNuestropic.twitter.com/b8Gv5uSMsK— Gold Cup 2019 (@GoldCup) 30 июня 2019 г.
وفي المباراة الثانية، حجزت هايتي بطاقتها إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها، بعدما قلبت الطاولة على كندا محولة تخلفها 2-0 إلى فوز 3-2.
Cada vez más cerca de conocer quién se quedará con #GoldCup2019 🏆#EstoEsNuestro#ThisIsOurspic.twitter.com/nj5u0dAp8r— Gold Cup 2019 (@GoldCup) 30 июня 2019 г.
وستلعب هايتي في نصف النهائي مع المكسيك بعد غد الثلاثاء.
المصدر: وكالات