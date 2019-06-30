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من سيواجه منتخب مصر في دور الـ 16 لكأس إفريقيا؟

الرياضة

من سيواجه منتخب مصر في دور الـ 16 لكأس إفريقيا؟
Globallookpress
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حسم المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى ضمن النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، عقب فوزه على نظيره الأوغندي (2-0)، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة.

وحصد منتخب "الفراعنة" العلامة الكاملة، 9 نقاط، من ثلاثة انتصارات متتالية على كل من زيمبابوي (1-0)، الكونغو الديمقراطية (2-0)، ومن ثم أوغندا (2-0)، على الترتيب.

وسيواجه منتخب مصر بالتالي صاحب المركز الثالث من إحدى المجموعات، الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، وفيما يلي ترتيب منتخبات هذه المجموعات قبل الجولة الثالثة الحاسمة:

المجموعة الثالثة (C): 

المجموعة الرابعة (D): 

المجموعة الخامسة (E): 

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ووفقا لقواعد البطولة، فإن الحالة الاستثنائية الوحيدة التي لا يستطيع المنتخب المصري فيها مواجهة صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة، رغم تأهله، هي عدم تأهل صاحبي المركز الثالث في المجموعتين الأولى (A)، والرابعة (D).

المصدر: وكالات

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