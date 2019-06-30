من سيواجه منتخب مصر في دور الـ 16 لكأس إفريقيا؟
حسم المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى ضمن النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، عقب فوزه على نظيره الأوغندي (2-0)، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة.
وحصد منتخب "الفراعنة" العلامة الكاملة، 9 نقاط، من ثلاثة انتصارات متتالية على كل من زيمبابوي (1-0)، الكونغو الديمقراطية (2-0)، ومن ثم أوغندا (2-0)، على الترتيب.
📊 | Group A has concluded and it looks like this...@Pharaohs and @UgandaCranes have qualified - @fecofa_kinshasa await their fate as other groups' final matches unravel. #TotalAFCON2019pic.twitter.com/5GYAOpbmMR— CAF (@CAF_Online) 30 июня 2019 г.
وسيواجه منتخب مصر بالتالي صاحب المركز الثالث من إحدى المجموعات، الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، وفيما يلي ترتيب منتخبات هذه المجموعات قبل الجولة الثالثة الحاسمة:
المجموعة الثالثة (C):
📊| Group C is keeping everyone on the edge of their seats😍— CAF (@CAF_Online) 27 июня 2019 г.
And the chart looks like this😉👇#TotalAFCON2019pic.twitter.com/ouS48RQEft
المجموعة الرابعة (D):
You may sit 🔙 and take a look at Group D's chart now...😂#TotalAFCON2019pic.twitter.com/cSghBWTvkI— CAF (@CAF_Online) 28 июня 2019 г.
المجموعة الخامسة (E):
One round to go in Group E and this is how things stand...👀#TotalAFCON2019pic.twitter.com/s6ySnxR9nJ— CAF (@CAF_Online) 29 июня 2019 г.
ووفقا لقواعد البطولة، فإن الحالة الاستثنائية الوحيدة التي لا يستطيع المنتخب المصري فيها مواجهة صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة، رغم تأهله، هي عدم تأهل صاحبي المركز الثالث في المجموعتين الأولى (A)، والرابعة (D).
المصدر: وكالات