من سيواجه منتخب مصر في دور الـ 16 لكأس إفريقيا؟

حسم المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى ضمن النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، عقب فوزه على نظيره الأوغندي (2-0)، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة.

وحصد منتخب "الفراعنة" العلامة الكاملة، 9 نقاط، من ثلاثة انتصارات متتالية على كل من زيمبابوي (1-0)، الكونغو الديمقراطية (2-0)، ومن ثم أوغندا (2-0)، على الترتيب.

وسيواجه منتخب مصر بالتالي صاحب المركز الثالث من إحدى المجموعات، الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، وفيما يلي ترتيب منتخبات هذه المجموعات قبل الجولة الثالثة الحاسمة:

المجموعة الثالثة (C):

📊| Group C is keeping everyone on the edge of their seats😍



And the chart looks like this😉👇#TotalAFCON2019pic.twitter.com/ouS48RQEft — CAF (@CAF_Online) 27 июня 2019 г.

المجموعة الرابعة (D):

You may sit 🔙 and take a look at Group D's chart now...😂#TotalAFCON2019pic.twitter.com/cSghBWTvkI — CAF (@CAF_Online) 28 июня 2019 г.

المجموعة الخامسة (E):

One round to go in Group E and this is how things stand...👀#TotalAFCON2019pic.twitter.com/s6ySnxR9nJ — CAF (@CAF_Online) 29 июня 2019 г.

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ووفقا لقواعد البطولة، فإن الحالة الاستثنائية الوحيدة التي لا يستطيع المنتخب المصري فيها مواجهة صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة، رغم تأهله، هي عدم تأهل صاحبي المركز الثالث في المجموعتين الأولى (A)، والرابعة (D).

المصدر: وكالات