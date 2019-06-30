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محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا في مباراة مصر وأوغندا (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا في مباراة مصر وأوغندا (فيديو)
Globallookpress
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أحرز النجم المصري محمد صلاح، هدفا تاريخيا لبلاده في مرمى نظيره الأوغندي، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات ضمن كأس أمم إفريقيا 2019.

ووضع النجم صلاح منتخب "الفراعنة" في المقدمة بهدف رائع سجله بتسديدة متقنة، في الدقيقة 36، من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

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ودخل محمد صلاح تاريخ المواجهات المباشرة بين منتخب مصر ونظيره الأوغندي، كأفضل هداف لبلاده، برصيد 4 أهداف، متجاوزا بفارق هدف الثنائي، أحمد الكاس، وعمرو زكي.

المصدر: RT

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