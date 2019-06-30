مصر وأوغندا .. التشكيلة الأساسية

أعلن مدربا منتخبي مصر وأوغندا، عن تشكيلتي فريقيهما الأساسيتين، لخوض المباراة بينهما، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات ضمن كأس أمم إفريقيا 2019.

وستقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي، وتبدأ في تمام الساعة (21:00) بتوقيت القاهرة و(22:00) بتوقيت موسكو.

واختار المدير الفني لفريق منتخب مصر، المكسيكي خافيير أغيري، لهذه المواجهة الهامة، التشكيلة الأساسية التالية:

بينما سيبدأ المدير الفني لمنتخب أوغندا، سيباستيان ديسابر، مواجهة منتخب "الفراعنة" بالتشكيلة التالية:

المصدر: "facebook/efasocial"