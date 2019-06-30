تتجه أنظار عشاق منتخب مصر، اليوم الأحد، في تمام التاسعة مساء، نحو استاد القاهرة الدولي، مسرح مباراته أمام نظيره الأوغندي، ضمن الجولة الثالثة لدور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويتربع منتخب "الفراعنة" على عرش المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله مبكرا إلى دور الـ 16 الكبار لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. ويليه نظيره الأوغندي في مركز الوصافة، برصيد 4 نقاط.

ويقف التاريخ إلى جانت المنتخب المصري في تاريخ المواجهات المباشرة بينه وبين نظيره الأوغندي.

فقد حقق منتخب "الفراعنة" 19 انتصارا على أوغندا، في 23 مباراة جرت بينهما، مقابل خسارتين وتعادلين.

وجرت أول مباراة بين منتخبي مصر وأوغندا، في 16 يناير 1962، ضمن بطولة أمم إفريقيا بإثيوبيا، وانتهت بفوز "الفراعنة" بهدفين مقابل هدف واحد.

كما فازت مصر على أوغندا في آخر مباراة بينهما بهدف وحيد، في 5 سبتمبر 2017، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم "روسيا 2018".

وأحرز النجم المصري محمد صلاح ثلاثة أهداف في مرمى أوغندا، ولديه فرصة ذهبية لكي ينفرد بقائمة هدافي بلاده أمام خصمه، ويفك شراكته مع الثنائي، أحمد الكاس، وعمرو زكي، وذلك وفقا لصفحة الاتحاد المصري لكرة القدم على موقع "فيسبوك".

المصدر: "facebook/efasocial"