4 مباريات حاسمة اليوم في كأس أمم إفريقيا

تقام اليوم 4 مباريات حاسمة في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر.

ويلعب صاحب الضيافة منتخب مصر (6 نقاط)، والذي ضمن سلفا تأهله إلى الدور المقبل، مع منتخب أوغندا الوصيف (برصيد 4 نقاط)، ويتطلع "الفراعنة" للخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة، للتأهل إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة الأولى، فيما تسعى أوغندا لمباغتة المصريين في عقر دارهم، وانتزاع ثلاث نقاط لصدارة المجموعة، أو على الأقل نقطة التعادل، لتضمن التأهل رسميا إلى الدور المقبل.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة نفسها، يلعب منتخب زيمبابوي الثالث (نقطة واحدة)، مع نظيره من الكونغو الديمقراطية، صاحب المركز الرابع والأخير (بلا رصيد من النقاط)، ويحتاج الأول للفوز وتعثر أوغندا، لخطف المركز الثاني والتأهل مباشرة، أو الفوز وانتظار أن تخدمه بقية النتائج في المجموعات الخمس الأخرى، ليتأهل كواحد من أفضل المنتخبات الأربعة التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وفي المجموعة الثانية، يواجه صاحب المركز الأول نيجيريا (6 نقاط)، وصيفه مدغشقر (4 نقاط)، لتحديد متصدر المجموعة، بينما سترفع غينيا الثالثة (نقطة واحدة)، شعار الفوز ولا شيء غير الفوز، لتنعش حظوظها في التأهل، عندما تواجه متذيلة ترتيب المجموعة بوروندي (بلا رصيد من النقاط).

Matchs du Jour 🔟 - Total de la Coupe d'Afrique des Nations - Égypte 2019

Voici l'horaire locale des matchs #Égypte2019 🏆🇪🇬 pic.twitter.com/w5wXo9q65r — اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) 30 июня 2019 г.

وتقام مباريات المجموعة الثانية في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت مكة المكرمة، فيما تنطلق مواجهات المجموعة الأولى، في الساعة العاشرة مساء، حسب توقيت مكة.

المصدر: RT