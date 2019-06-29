كوبا أمريكا 2019".. التشكيلة الأساسية لمباراة الأوروغواي وبيرو

تبدأ في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، اليوم السبت، المباراة المرتقبة بين منتخبي الأوروغواي وبيرو، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لبطولة "كوبا أمريكا 2019".

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي اختارها كل من، المدير الفني لمنتخب الأوروغواي، أوسكار تاباريز، والمدير الفني لمنتخب بيرو، الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، للمباراة التي ستقام على ملعب " Itaipava Arena Pernambuco"، في مدينة ريسيف البرازيلة:

المصدر: "twitter/AUFOficial"