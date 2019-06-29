شهدت مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة "كوبا أمريكا 2019" لكرة القدم، بين منتخبي الأرجنتين وفنزويلا، لقطة طريفة، بطلتها حمامة تواجدت على أرضية الملعب.

واندفع لاعب خط الوسط الأرجنتيني، رودريغو دي بول للهجوم ومر من مدافعين اثنين، ولكنه لم يلاحظ مدافعا آخر يساند الفنزويلين، وهو "حمامة" ظهرت أمامه، فسقط الأرجنتيني على الأرض بعد أن اصطدمت كرته بها وخرجت إلى رمية جانبية للخصم، بينما طارت الحمامة بسلام بعد أداء مهمتها.

🐦 Argentina’s Rodrigo De Paul gets tackled by a pigeon vs Venezuela. But that was just the start…😂 https://t.co/SlDEcNSYyhpic.twitter.com/WhRz2EEku0 — SoccerGator.io (@Soccergator_io) 29 июня 2019 г.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز منتخب "التانغو" الأرجنتيني على فنزويلا (2-0)، وسيواجه في الدور قبل النهائي للبطولة، غريمه التقليدي "السيليساو" البرازيلي، في لقاء "كلاسيكو الأرض"، يوم الأربعاء المقبل.

المصدر: وكالات