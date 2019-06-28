شاهد.. هدف المغرب في مرمى ساحل العاج

تقدم المنتخب المغربي على نظيره الإيفواري (1-0)، في الشوط الأول للقاء الجاري بينهما حاليا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وسجل المهاجم المغربي يوسف النصيري هدف التقدم لمنتخب "أسود الأطلس"، في الدقيقة 23، من زمن الشوط الأول.

It's a Goooooollll Gooooooolllllllll

MOROCCO 1 - 0 IVORY COAST #MORCIVpic.twitter.com/QW17cHFCiL — Talkoon TV (@Talkoontv) June 28, 2019

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المصدر: RT