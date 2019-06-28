 
مباشر

شاهد.. هدف المغرب في مرمى ساحل العاج

الرياضة

شاهد.. هدف المغرب في مرمى ساحل العاج
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1yy

تقدم المنتخب المغربي على نظيره الإيفواري (1-0)، في الشوط الأول للقاء الجاري بينهما حاليا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وسجل المهاجم المغربي يوسف النصيري هدف التقدم لمنتخب "أسود الأطلس"، في الدقيقة 23، من زمن الشوط الأول.

إقرأ المزيد
التشكيلة الأساسية لـ
التشكيلة الأساسية لـ "أسود الأطلس" و"الأفيال"

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

احتجاجا على "الورشة".. عراقيون يقتحمون سفارة البحرين ببغداد