التشكيلة الأساسية لـ "أسود الأطلس" و"الأفيال"

تبدأ في تمام الساعة (18:00) بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة، المباراة المرتقبة بين منتخبي المغرب وكوت ديفوار، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية، التي اختارها كل من الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب "أسود الأطلس"، والإيفواري إبراهيما كامارا، المدير الفني للأفيال الإفوارية، على استاد "السلام" بالقاهرة:

المصدر: "twitter/CAF_Online"