أمم إفريقيا 2019.. غيريس يبحث عن إظهار قيمة تونس ضد مالي

شدد ألان غيريس مدرب تونس على أهمية إظهار فريقه قيمته الفعلية في مباراته اليوم ضد مالي في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس إفريقيا، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام أنغولا.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده عشية خوض "نسور قرطاج"، لقاء الجولة الثانية ضد مالي المتصدرة بعد فوزها على موريتانيا 4-1 في الجولة الأولى: "المباراة الأخيرة ( أمام أنغولا 1-1) لا تتناسب مع قيمة المنتخب وما هو قادر على تحقيقه، لذا عملنا تركز بطبيعة الحال على إعادة الأمور إلى نصابها واستعادة ما نحن قادرون على تحقيقه".

وأضاف "هذا قبل أي أمر آخر ما يجدر القيام به لنكون على قدر المباراة التي تنتظرنا"، لاسيما وأن المنتخب المالي قدم عرضا هجوميا قويا في لقائه الأول أمام موريتانيا التي تشارك للمرة الأولى في البطولة القارية.

من جهته، شدد اللاعب التونسي إلياس السخيري، على ضرورة عدم الإفراط في التشاؤم من المباراة الأولى، قائلا في المؤتمر نفسه "كنا سيئين في المباراة الأولى لكننا حققنا التعادل، وعلى الرغم من ذلك فما زلنا نتمتع بأوراق بين أيدينا، ويجب أن نكون مدركين لذلك. سنقيم الأمور في النهاية لكن في الوقت الراهن ما زالت أوراقنا بين أيدينا وكل شيء ممكن. لنعش اللحظة الحالية، نستمتع، نستفد، ونقوم بتقييم الأمور في النهاية".

وأكد لاعب نادي مونبلييه الفرنسي، أن كل اللاعبين مستعدون لمواصلة البحث عن لقب ثان لتونس في البطولة بعد 2004 حين توجت على أرضها.

المصدر: وكالات