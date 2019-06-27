كينيا تنعش آمالها في "مصر 2019"

حقق المنتخب الكيني فوزا مثيرا وثمينا على نظيره التنزاني (3-2)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019.

وأحرز المهاجم الكيني ميكاييل أولونغا الهدفين الأول والثالث لبلاده، في الدقيقتين (39، و80)، بينما تكفل زميله جون أوييمبا بتسجيل الهدف الثاني، عند الدقيقة 62.

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بينما حملت ثنائية تنزانيا توقيع لاعبيها، سايمون مسوفا، ومبوانا ساماتا، في الدقيقتين (6 و40) على الترتيب.

وأنعش منتخب كينيا آماله في بلوغ الدور ثمن النهائي من النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "مصر 2019"، بعد أن حقق أول انتصار له، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نظيره السنغالي.

وتتصدر الجزائر، التي ضمنت تأهلها إلى الدور المقبل، قائمة المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام كل من كينيا وتنزانيا، صاحبتي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

المصدر: RT