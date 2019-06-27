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على خطى وردة.. استبعاد مهاجم مالي لسوء السلوك

الرياضة

على خطى وردة.. استبعاد مهاجم مالي لسوء السلوك
Globallookpress
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استبعد المنتخب المالي مهاجمه، آداما نياني، من القائمة المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بسبب سوء السلوك.

وذكر موقع "غانا سوكر"، أن سبب استبعاد المهاجم آداما نياني، لاعب فريق شارلوروا البلجيكي، من قائمة منتخب مالي، هو قيامه بصفع قائد الفريق عبد الله ديابى.

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ويتصدر منتخب مالي قائمة المجموعة الخامسة، برصيد 3 نقاط، حصدها من فوزه على نظيره الموريتاني (4-1)، في مباراته الأولى، وسيكون على موعد مساء الجمعة مع منتخب تونس، الذي تعادل مع نظيره الأنغولي (1-1)، ويتقاسم معه المركزين الثاني والثالث، برصيد نقطة واحدة.

وأصبح المهاجم المالي ثاني لاعب يستبعد خلال البطولة، بعد لاعب المنتخب المصري عمرو وردة بسبب سوء السلوك.

المصدر: وكالات

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